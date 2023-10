Ripresa ad Assemini

17 ott 2023

La squadra si è ritrovata questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini per iniziare la settimana di lavoro in vista della gara contro la Salernitana, in programma domenica (ore 15) allo stadio "Arechi". La seduta di questo pomeriggio è cominciata con degli esercizi di attivazione, accompagnati da esercitazioni sul possesso palla. Nell’ultima parte dell’allenamento serie di partitelle, alternate a lavoro aerobico.

Hanno lavorato parzialmente con il gruppo Alberto Dossena, Zito Luvumbo e Marco Mancosu. Personalizzato per Elio Capradossi, Pantelis Hatzidiakos e Gianluca Lapadula.

Domani, mercoledì 18, nuova seduta fissata al mattino.