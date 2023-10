A Galtellì un incontro con i tifosi

13 ott 2023

Proseguono anche in questa stagione gli appuntamenti itineranti nell’Isola con i tifosi rossoblù. Dopo la tappa a Carbonia di ieri, questo pomeriggio una delegazione del Cagliari si è recata in Baronia. Il Direttore Business e Media, Stefano Melis, con i calciatori Simone Aresti e Tommaso Augello hanno partecipato ad un incontro organizzato dai Cagliari Fan Club di Galtellì e Onifai, con il patrocinio delle amministrazioni comunali. Nella sala convegni dell’Anfiteatro di Galtellì, gremita di oltre un centinaio di tifosi, i rossoblù hanno ricevuto il caloroso abbraccio della gente: per tutti autografi e selfie ricordo.

"È sempre emozionante incontrare la passione rossoblù di tantissimi tifosi che ogni giorno, non solo in occasione di una partita, trepidano per la propria squadra. Per questo anche nella nuova stagione, non appena è stato possibile, abbiamo voluto riprendere un giro di Sardegna che vuol dire unire la squadra e tutto il Club al proprio popolo. Grazie Galtellì e grazie Onifai, ma grazie a tutte le realtà locali che ci accolgono sempre con enorme entusiasmo. Non possiamo che rinnovare l'appuntamento alla prossima occasione, al più presto", ha detto Stefano Melis.

Dall’Ogliastra alla Marmilla, dal Cagliaritano all’Oristanese, dal Sarrabus al Sulcis Iglesiente: tanti gli angoli di Sardegna toccati dal Club dalla passata stagione. Un viaggio che continua: in agenda presto nuovi appuntamenti e iniziative con i tifosi.