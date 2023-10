Il report dal Centro sportivo

13 ott 2023

La squadra è scesa in campo questa mattina al Centro sportivo di Assemini per una nuova seduta di allenamento. I calciatori maggiormente impiegati nell’amichevole di ieri hanno svolto un lavoro defaticante. Per gli altri attivazione e reattività, esercitazioni sul possesso palla e partita su spazi ridotti. Si è allenato con il gruppo Alessandro Deiola. Personalizzato per Elio Cadradossi, Marco Mancosu e Gianluca Lapadula. Lavori atletici per Alberto Dossena.

Domani, sabato 14, rossoblù nuovamente in campo al mattino.