POST GARA 🎙

12 ott 2023

Al termine dell'amichevole con il Carbonia ha parlato ai media presenti Jacopo Desogus, in campo dal 25' del primo tempo. Per l'attaccante di Gergei un'occasione per mettere importanti minuti nelle gambe.

RIENTRO IN CAMPO

"Avevo tanta voglia di recuperare dall'infortunio e tornare in campo. Sono molto contento, oggi è stato bello ed emozionante giocare con la squadra, seppur fosse un’amichevole".

CRESCITA PERSONALE

"L’esperienza a Pescara mi ha fatto crescere sia dal punto di vista personale che calcistico, adesso posso continuare a farlo con mister Ranieri. Le sue parole di elogio nei miei confronti hanno fatto molto piacere, è una grande persona,ma io devo ancora dimostrare tanto".

GLI OBIETTIVI

"Non siamo soddisfatti di quanto fatto fino ad adesso, il calendario non è stato benevolo nei nostri confronti ma bisogna dare di più e così facendo sono sicuro che riusciremo a toglierci delle soddisfazioni. Il mio obiettivo è dare il massimo in allenamento mettendomi a completa disposizione del mister per esser pronto quando vengo chiamato in causa. Sogno l’esordio in Serie A".