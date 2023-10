Quattro reti in amichevole a Carbonia

12 ott 2023

Prosegue il tour dell’Isola del Cagliari che questo pomeriggio ha ricevuto l’abbraccio dei tifosi del Sulcis Iglesiente. A Carbonia i rossoblù hanno giocato in amichevole allo stadio “Zoboli” contro i padroni di casa. Festa sugli spalti, davanti ad oltre mille spettatori: 4-1 il risultato finale con le reti di Petagna, Viola, Pavoletti e Jankto.

L'UNDICI INIZIALE

Cagliari in campo nel primo tempo con Scuffet tra i pali, linea di difesa a quattro con Di Pardo, Goldaniga, Azzi, Augello; a centrocampo Sulemana, Viola, Makoumbou, Jankto; coppia di attacco Shomurodov-Petagna.

PRIMO TEMPO

La prima rete è proprio del numero 32: al 14’ Jankto parte da destra si accentra e serve Petagna che a tu per tu con il portiere lo batte di piatto destro. Al 18’ Scuffet si fa trovare pronto intercettando la conclusione ravvicinata di Giganti. Al 25’ Desogus entra al posto di Sulemana. Al 36’ Dore pericoloso con una bella conclusione che sfiora l’incrocio dei pali, sul ribaltamento di fronte Petagna per Jankto, tiro da posizione ravvicinata, respinta di Alcaraz. Sul finire della prima frazione bella azione avviata da Viola che serve con un passaggio filtrante Desogus, bravo a mettere subito in mezzo per Jankto: la conclusione di prima del centrocampista viene respinta in angolo dal portiere.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa dentro Pavoletti, Zappa e Pereiro, al posto di Petagna, Shomurodov e Makoumbou. Cambio anche in porta: Wodzicki, portiere della Primavera, entra al posto di Scuffet. Al 16’ è Viola a siglare il raddoppio con un bel sinistro al volo da dentro l’area. Al 24’ Pavoletti vicino al gol di testa. Pochi minuti dopo è Wodzicki a prendersi la scena togliendo dall’incrocio un tiro di Dore. Al 30’ Augello tira al volo da fuori area, fuori di poco. Il terzo gol è di Pavoletti che al 39’ riceve da Zappa e deposita in rete. Poco dopo è Jankto a siglare il 4-0. Gloria anche per i padroni di casa al 43’ con De Gradi per il 4-1 finale.

IL TABELLINO

CARBONIA-CAGLIARI 1-4

CARBONIA: Alcaraz (30' s.t. Caroli); Chidichimo (21’ s.t. Falletto), Brailly, (21’ s.t. Sedda), Cordoba (25’ s.t. Lambroni), Romanazzo (25’ s.t. Lecca), Porcheddu (30' s.t. Diomedi), Dore (30’ s.t. Salimbene), Giganti (5’ s.t. Cobuzzi), Ferrari (30 s.t. Cinus), Cocco (5’ s.t. Carta), Pitanza (25’ De Gradi). All. Ollargiu

CAGLIARI: Scuffet (1’ s.t Wodzicki); Di Pardo, Goldaniga, Azzi, Augello; Sulemana (25’ p.t. Desogus), Viola, Makoumbou (1’s.t. Zappa), Jankto; Shomurodov (1’ s.t. Pereiro). Petagna (1’ s.t. Pavoletti). All. Ranieri

ARBITRO: Collu di Cagliari

RETI: 14’ p.t. Petagna; 16’ s.t. Viola, 39’ s.t. Pavoletti, 43’ s.t. De Gradi (Carbonia).