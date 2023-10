Esercitazioni tecniche e partita

11 ott 2023

+ -

Nella settimana di sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali (qui le gare dei rossoblù), la squadra si è ritrovata questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini. La seduta è iniziata in palestra con degli esercizi propriocettivi, a seguire il gruppo si è spostato in campo. Agli ordini di mister Ranieri e del suo staff, i calciatori hanno svolto una serie di circuiti tecnici, accompagnati da esercitazioni sul possesso palla ed una partita.

Personalizzato per Elio Capradossi, Marco Mancosu, Gianluca Lapadula e Alessandro Deiola: il centrocampista, operato a seguito di una frattura scomposta al quinto metacarpo della mano destra, avvenuta in uno scontro di gioco, ha lavorato in palestra.

Domani, giovedì 12, il Cagliari sarà a Carbonia per giocare contro i padroni di casa un’amichevole allo stadio “Zoboli” (ore 16). I biglietti potranno essere acquistati al botteghino dalle 9 alle 12.