Piantedosi in visita al centro sportivo

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha visitato questa mattina il centro sportivo di Assemini. Con lui il Capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani; il Prefetto della Provincia di Cagliari, Giuseppe De Matteis; il Questore di Cagliari, Paolo Rossi. A fare gli onori di casa il Presidente Tommaso Giulini, con l’Amministratore del Club, Carlo Catte. Presente mister Claudio Ranieri.

Dai campi dove si allena la prima squadra agli spogliatoi; gli uffici dello staff tecnico e del mister. Nel corso dell’incontro il Ministro ha raccontato la sua grande simpatia per il Cagliari di Gigi Riva. La visita alle strutture è proseguita quindi con un saluto ai ragazzi della Primavera di mister Pisacane, impegnati in allenamento sul campo “Campioni d’Italia ‘69-‘70”, per poi concludersi con la consegna delle maglie gara della promozione in A, firmate dalla squadra e dedicate, a ricordo della visita.