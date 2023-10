I Rossoblù in Nazionale

09 ott 2023

Sono nove i calciatori rossoblù convocati dalle loro Nazionali per sostenere gli impegni in calendario tra qualificazioni a Mondiali, Europei e gare amichevoli.





Naithan Nandez disputerà due match valevoli per le qualificazioni ai Mondiali 2026 con l'Uruguay. Doppia sfida per le qualificazioni agli Europei 2024 per Boris Radunovic, Pantelis Hatzidiakos e per Mateusz Wieteska rispettivamente con Serbia, Grecia e Polonia. Zito Luvumbo invece prenderà parte con la sua Angola ai due match amichevoli contro Mozambico e Repubblica Democratica del Congo. Convocazione con la nazionale U21 Italiana per Matteo Prati e Gaetano Oristanio, i quali disputeranno un match amichevole con l’Italia U18 in preparazione alla sfida contro i pari età della Norvegia per le qualificazioni agli Europei U21. Adam Obert sarà a disposizione della Slovacchia U21 per due match amichevoli oltre ad essere anche stato inserito nella lista delle riserve per la Nazionale maggiore impegnata nelle qualificazioni agli Europei 2024. Sfide amichevoli per Velizar-Iliya Iliev con la Bulgaria U19 che affronterà i pari età di Grecia, Estonia e Croazia.



Di seguito l'elenco completo dei match in programma:



Naithan Nandez (Uruguay)

Colombia-Uruguay, 12/10/2023 ore 22.30 | Barranquilla

Uruguay-Brasile, 18/10/2023 ore 02.00 | Montevideo

Qualificazioni Mondiali 2026





Boris Radunovic (Serbia)

Ungheria-Serbia, 14/10/2023 ore 20.45 | Budapest

Serbia-Montenegro, 17/10/2023 ore 20.45 | Belgrado

Qualificazioni Europei 2024





Pantelis Hatzidiakos (Grecia)

Irlanda-Grecia, 13/10/2023 ore 20.45 | Dublino

Grecia-Olanda, 16/10/2023 ore 20.45 | Atene

Qualificazioni Europei 2024





Mateusz Wieteska (Polonia)

Far Oer-Polonia, 12/10/2023 ore 20.45 | Torshavn

Polonia-Moldavia, 15/10/2023 ore 20.45 | Varsavia

Qualificazioni Europei 2024





Zito Luvumbo (Angola)

Mozambico-Angola, 13/10/2023 ore 14.00 | Portogallo

Angola-DR Congo, 17/10/2023 ore 14.00 | Portogallo

Amichevoli





Matteo Prati e Gaetano Oristanio (Italia U21)

Italia U21-Italia U18, da definire Tirrenia

Amichevole

Italia U21-Norvegia U21, 17/10/2023 ore 17.45 | Bolzano

Qualificazioni Europei U21





Adam Obert (Slovacchia U21)

Slovacchia U21-Polonia U21, 12/10/2023 ore 18.00 | Kosice

Slovacchia U21-MFK Dukla, da definire | Poprad

Amichevoli





Velizar-Iliya Iliev (Bulgaria U19)

Grecia U19-Bulgaria U19, 11/10/2023 ore 15.00 | Croazia

Bulgaria U19-Estonia U19, 14/10/2023 ore 12.30 | Croazia

Croazia U19-Bulgaria U19, 17/10/2023, da definire | Croazia

Amichevoli





* Gli orari di inizio delle partite fanno riferimento all’ora italiana