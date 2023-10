Il Cagliari a Carbonia

09 ott 2023

Dopo l'allenamento congiunto di poco più di un mese fa nel centro sportivo di Assemini, Cagliari e Carbonia si ritroveranno in amichevole in concomitanza con la sosta della Serie A per gli impegni delle Nazionali.

Appuntamento giovedì 12 ottobre allo stadio comunale "Carlo Zoboli" di Carbonia, con fischio di inizio alle ore 16. Un'occasione per lavorare in vista dei prossimi impegni ufficiali in calendario e incontrare i tifosi di altre zone della Sardegna più distanti dal capoluogo: dopo quanto avvenuto la scorsa stagione, una nuova tappa del Cagliari nell'Isola all'insegna della passione rossoblù.

I biglietti per assistere all'amichevole saranno in vendita esclusivamente presso il botteghino dello stadio "Zoboli", aperto martedì e mercoledì dalle ore 15 alle 18, giovedì dalle ore 9 alle 12. Il prezzo intero è di 10 euro; tariffa gratuita per gli Under 14.