POST GARA 🎙️

“Abbiamo iniziato il nostro percorso quest’estate, sapevamo che sarebbe stato un cammino difficile. La fiducia nel Mister è totale. Siamo tutti uniti, a partire dal Presidente, i dirigenti, lo staff, la squadra, il nostro pubblico: voglio ringraziare i tifosi che prima, durante e dopo la gara ci hanno sempre sostenuto”: il Direttore sportivo rossoblù Nereo Bonato ha parlato con i media al termine della gara.

GRAZIE AI TIFOSI

“Il pubblico oggi ci ha mandato un grande messaggio, per l’ambiente, per tutta la squadra. Sono stati davvero eccezionali: con i loro applausi a fine partita ci hanno fatto sentire la loro vicinanza, tutto il loro affetto in un momento complicato. Mi hanno emozionato quasi come quelli del giorno della promozione. Significa che c’è terreno fertile, noi dobbiamo ripagare questa fiducia con il lavoro”.

COMPATTEZZA E CONVINZIONE

“Queste prime otto gare ci hanno fatto capire le difficoltà della categoria. Arriva la sosta, dobbiamo ripartire: facendo tesoro degli errori, dobbiamo lavorare per migliorare e sbagliare il meno possibile. Affronteremo un ciclo di gare molto importante per noi, ci dobbiamo arrivare nel miglior modo possibile. Inizia il nostro campionato: tutti dobbiamo dare qualcosa di più, perché solo dando il 110% raggiungeremo da neo promossa il nostro obiettivo, con compattezza, lucidità e convinzione. Ci sono dei valori e risorse all’interno di questa rosa che non siamo ancora riusciti ad esprimere, dobbiamo far emergere le nostre qualità”.

RIPARTIRE DAL LAVORO

“Quest’estate abbiamo fatte delle scelte prendendoci anche qualche rischio: abbiamo puntato su dei giovani promettenti, bisogna aspettarli, farli crescere. Ci sono tanti ragazzi che hanno conquistato la A e a cui abbiamo voluto dare fiducia, ma affrontano per la prima volta la massima serie; altri devono trovare ancora la migliore condizione o arrivano dall’estero, da un calcio diverso. Non abbiamo ancora avuto Mancosu, Jankto e Lapadula. Avevamo preventivato delle difficoltà, pensavamo di trovarne qualcuna in meno: ma è anche vero che nelle prime otto gare abbiamo giocato contro cinque big, squadre che hanno reso ancora più complicato l’impatto con la categoria. Bisogna perseverare: siamo consapevoli del momento ma allo stesso convinti delle nostre qualità, ne usciremo. Davanti a noi ci sono altre 30 partite per riscattarci e dimostrare il nostro effettivo valore”.