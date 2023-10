MATCH REPORT 📋

08 ott 2023

Sconfitta per il Cagliari, in casa contro la Roma. Decidono i gol di Aouar e Lukaku nel primo tempo, Belotti e ancora Lukaku nella ripresa.

LE SCELTE

Ranieri opta per Scuffet in porta, difesa a tre con Hatzidiakos, Dossena e Wieteska. In mediana Prati con Makoumbou e Sulemana ai lati, sulle fasce Nandez e Azzi. In attacco Petagna e Oristanio.

UNO-DUE GIALLOROSSO

Parte forte il Cagliari, che spinge con Nandez e Azzi, e al 10’ trova in Rui Patricio lo scoglio che impedisce il gol all’incornata di Petagna su cross dalla sinistra. Al 18’ Scuffet salva di piede su Dybala, ma al 19’ Aouar punisce per l’1-0. Neanche il tempo di rimettere in gioco la palla e Lukaku fa 2-0 su assist di Karsdorp. La reazione rossoblù porta la firma di Nandez, destro però messo in corner al 26’, quindi Azzi non trova la mira giusta al 30’ e al 40’. In mezzo tanto nervosismo, ammonizioni (Sulemana, Bove, Aouar, Paredes, ma soprattutto Ranieri e Mourinho per placare i bollenti spiriti delle panchine) e al riposo ospiti col doppio vantaggio.

SUBITO BELOTTI, POI LUKAKU

Al 50’ l’ex Torino scappa in profondità, fuorigioco eluso, dribbling su Zappa e tris. E al 59’ ancora Lukaku segna il 4-0: azione perfetta con una triangolazione ampia Belotti-Paredes-Lukaku con l’ex Inter che in diagonale infila Scuffet.

PRATI-GOL, ANNULLATO

Al 72' il Cagliari spinge con orgoglio e Prati segna un gol splendido da fuori area, ma il precedente fuorigioco vanifica tutto. La spinta rossoblù non trova sbocchi, anche se all'80' Pavoletti si incunea in area e mette in ansia la difesa, che però libera.

GOL DELLA BANDIERA

Lo segna Nandez su rigore all'87', calciando forte il penalty concesso per un fallo di mani in area su calcio d'angolo.

IL TABELLINO

CAGLIARI: Scuffet; Wieteska, Hatzidiakos (1' st Zappa), Obert (23' st Dossena); Nandez, Sulemana (39' Luvumbo), Prati, Makoumbou, Azzi; Oristanio (29' st Shomurodov), Petagna (23' st Pavoletti). A disp.: Aresti, Radonovic, Di Pardo, Goldaniga, Augello, Desogus, Deiola, Jankto, Viola, Pereiro. All.: Ranieri



ROMA: Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp (24' st Kristensen), Bove, Paredes, Aouar (24' st Pagano), Spinazzola; Dybala (40' Belotti), Lukaku. A disp.: Svilar, Boer, Zalewski, Celik, Azmoun, El Shaarawy, Joao Costa, Pisilli. All.: Mourinho



Arbitro: Sozza

Reti: 19' Aouar (R), 20' e 14' st Lukaku (R), 6' st Belotti (R), 42' st Nandez (C)

Ammoniti: Paredes (R), Sulemana (C), Aouar (R), Bove (R), Obert (C)