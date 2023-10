SALA STAMPA 🎙

06 ott 2023

Mister Ranieri ha presentato in conferenza stampa Cagliari-Roma, gara valida per l'8ª giornata di campionato, in programma domenica 8 ottobre alle ore 18 all'Unipol Domus.

SFIDA EMOZIONANTE

“Affrontare la Roma per me è sempre particolare, è strano vederla in quella posizione di classifica ma è una squadra che sta bene e si sta riprendendo. Sono forti davanti e nelle palle inattive, allenati da un allenatore che ha vinto tutto. Ci aspetta una grande gara".

SUL MOMENTO DELLA SQUADRA

“Stiamo passando un momento difficile, ma ho visto un gruppo reattivo che ha voglia di riscattarsi. Per svoltare dobbiamo tramutare le parole in fatti. Radunovic? Gli ho parlato, mi ha confermato di non essere sereno in questo momento. Sono sicuro che Scuffet sarà all'altezza”.

SUI SINGOLI

"Luvumbo non è ancora al top, ma molto probabilmente lo porterò in panchina con la Roma, Mancosu continua il lavoro personalizzato. Lapadula? Sarà difficile riaverlo subito dopo la sosta, il recupero richiede un po' più di tempo".

GIOVANI E VETERANI

“Abbiamo affrontato delle partite dove siamo stati puniti da gol sciocchi, mentre noi siamo stati poco cinici. In momenti come questo i giocatori d’esperienza sono funzionali perché danno serenità e sono da esempio per i più giovani".

MAGGIORE SPENSIERATEZZA

"Ci serve spensieratezza, su questo possono essere utili i giovani come Prati e Oristanio subentrati a Firenze. Desogus ha ripreso ad allenarsi in gruppo e l'ho visto molto bene, ha ottimi colpi, lo terrò in considerazione".

