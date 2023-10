Focus tattico

05 ott 2023

+ -

La squadra si è allenata questa mattina al Centro sportivo di Assemini per proseguire la preparazione alla gara di domenica contro la Roma (i biglietti). La seduta è iniziata con dei lavori di attivazione, a seguire esercitazioni tattiche ed una partita giocata su campo ridotto.

Regolarmente in gruppo Jakub Jankto; personalizzato per Zito Luvumbo, Marco Mancosu ed Elio Capradossi.

Domani, venerdì 6, nuovo allenamento in programma al mattino. Al termine mister Ranieri incontrerà i media per presentare il match dell’Unipol Domus: la conferenza stampa verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Club.