POST GARA 🎙

03 ott 2023

Così Leonardo Pavoletti ai microfoni dei media al termine del match del "Franchi".

RIPARTIRE SUBITO

“Ci aspettavamo un inizio diverso: anche oggi pronti, via abbiamo preso gol. In questo momento siamo più fragili e contro una squadra forte come la Fiorentina si è messa subito in salita. Siamo nella bufera, come altre volte ci è capitato qui, ma in tante occasioni siamo riusciti a tirarci fuori dai guai. Le armi per farlo le abbiamo: c’è un grande allenatore che seguiamo, un ottimo gruppo. Quello che abbiamo fatto sinora non basta: dobbiamo lavorare di più".

AL LAVORO PER CRESCERE

“Anche lo scorso anno in B all’inizio le cose non sono andate per il verso giusto, ma poi mattoncino su mattoncino abbiamo costruito la nostra impresa. Oggi di certo non abbiamo fatto una bella partita, per quanto alcuni episodi non ci abbiano favorito. Spero che queste batoste ci insegnino cosa è la Serie A per continuare al meglio il nostro cammino: dobbiamo ritrovare un po’ di entusiasmo e spensieratezza, ma serviranno sicuramente più cattiveria e agonismo. Cercherò di stimolare tutto il gruppo a raggiungere questa salvezza: il Cagliari migliore verrà fuori, ne sono sicuro”.