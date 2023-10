SALA STAMPA 🎙

03 ott 2023

Claudio Ranieri ha analizzato la gara del Franchi con i media, queste le sue dichiarazioni:

TANTO RAMMARICO

“La gara non poteva iniziare peggio: prendiamo gol, peraltro su una giocata che avevamo più volte visto in settimana. Abbiamo avuto subito l’occasione per pareggiare, ma non ci siamo riusciti. Dopo qualche minuto abbiamo subito il secondo gol. A quel punto i ragazzi sono andati in difficoltà: iniziare la partita in questa maniera, per un gruppo che sta cercando la sua identità, non è facile. E davanti avevamo una grande squadra. Nessuno di noi può essere soddisfatto oggi, siamo molto meglio di così, non lo abbiamo dimostrato. Complimenti alla Fiorentina, ma noi oggi dobbiamo recitare il mea culpa. Chiediamo scusa ai nostri tifosi”.



TROPPI ERRORI

"Abbiamo sbagliato diagonali, appoggi e passaggi, in genere non lo facciamo. Abbiamo commesso troppi errori. Sono dispiaciuto, non preoccupato. Non mi aspettavo una partita così: però sicuramente non molliamo, facciamo esame di coscienza e ricominciamo a lavorare. Il mio compito sarà mettere ordine, si cade, ma dobbiamo rialzarci subito: questo chiederò ai miei ragazzi. Radunovic? Il ruolo del portiere è particolare. Probabilmente non è sereno: riparlerò con lui e valuterò se schierarlo la prossima".

LA RICETTA DEL LAVORO

"Dobbiamo lavorare di più, è l’unica ricetta che conosco. La qualità della A è diversa dalla B: prima anche commettendo degli errori potevamo porre rimedio, ora no, qui vieni subito punito. Questo è il cambio di mentalità che noi dobbiamo fare. Della gara di oggi mi porto a casa le prestazioni di Prati e Oristanio, mi sono piaciuti e li prenderò più in considerazione: hanno giocato sgombri da ansia, dando impulso alla squadra. Gli applausi del Franchi? Ringrazio di cuore i tifosi, ma ora penso al Cagliari. Domenica troveremo la Roma, un’altra grande squadra. Abbiamo l'assoluta necessità di far bene, dovremo preparare la gara al meglio".