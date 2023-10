MATCH REPORT 📋

02 ott 2023

+ -

Sconfitta per il Cagliari nella trasferta di Firenze. Al Franchi la Fiorentina batte il Cagliari di mister Claudio Ranieri per 3-0. Due le reti siglate nel primo tempo, il terzo gol arriva nei minuti finali del match.





LE SCELTE

In porta Radunovic, davanti a lui difesa a quattro composta da Wieteska e Dossena al centro con Hatzidiakos e Augello sulle fasce. In mediana gli esterni sono Zappa e Nandez con Makoumbou e Deiola a completare il reparto. In attacco Shomurodov in supporto di Petagna.





INIZIO FULMINANTE

Partenza lampo della Fiorentina che al 3’ conquista una punizione sulla mediana. Palla messa al centro dell’area da Duncan che trova in mezzo Milenkovic che fa da sponda e con un batti e ribatti la palla finisce su Nico Gonzalez che sigla il gol dell’1-0 per i padroni di casa. Non si fa attendere la risposta rossoblù, al 8’ Nandez sfrutta un’indecisione difensiva della Fiorentina, supera Terraciano in uscita ma a porta sguarnita Kayode salva sulla linea. Ci riprova la Fiorentina che al 17’ con Nico Gonzalez dall’esterno si accentra e prova la conclusione secca che finisce fuori a fil di palo.





RADDOPPIO VIOLA

Al 21’ raddoppia la Fiorentina: palla recuperata al centro del campo da Bonaventura che smarca bene Kayode: palla in mezzo, deviazione sfortunata di Dossena che si infila alle spalle di Radunovic. Si fa vedere il Cagliari in avanti con qualche offensiva guidata dagli esterni, ma è ancora la Fiorentina ad andare vicina al gol con un’occasione al 27’: sempre Nico Gonzalez prova un colpo di testa su cross di Bonaventura, palla di poco fuori.





IL CAGLIARI CI PROVA

Ci riprovano subito i rossoblù con due occasioni: una al 28’ con un colpo di testa centrale di Petagna; poi al 29’ con un bel tiro di Shomurodov che finisce a lato di Terracciano. Mister Claudio Ranieri cambia tatticamente la propria squadra passando dal 4-4-2 al 3-5-2. Il match scivola con qualche tentativo viola, si va negli spogliatoi sul 2-0.





SECONDO TEMPO

Cambia durante l’intervallo Mister Ranieri con Prati e Oristanio che prendono il posto di Deiola e Shomurodov. Primo segnale della seconda frazione del Cagliari al 46’ su corner tentativo di testa di Dossena che finisce al di sopra della traversa. Inizio di seconda frazione caratterizzato da un cambio di atteggiamento da parte del Cagliari che sembra più deciso e più vivo. Ci provano ancora i rossoblù con Oristanio al 55’ che cerca di sfruttare una palla arrivatagli in area, para Terracciano. Al 62’ Petagna imbucato da Prati colpisce la traversa con un pallonetto a tu per tu con Terracciano. Al 75’ triplo cambio per i rossoblù: escono Petagna, Zappa e Hatzidiakos ed entrano Pavoletti, Di Pardo e Obert. La gara sembra non avere più nulla da dire, ma al 94’ Nzola trova la rete del definitivo 3-0.





IL TABELLINO



FIORENTINA: Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi; Arthur, Duncan (93' Mandragora), Nico Gonzalez (65' Ikoné), Bonaventura (64' Infantino), Brekalo (64' Kouamé); Beltran (75’ Nzola). - A disp. Christensen, Barák, Biraghi, Amatucci, Luca Ranieri, Maxime Lopez, Comuzzo, Sottil, Martinelli. All. Vincenzo Italiano



CAGLIARI: Radunovic; Hatzidiakos (75’ Obert), Dossena, Wieteska; Zappa (75’ Di Pardo), Nandez, Makoumbou, Deiola (46' Prati), Augello; Petagna (75’ Pavoletti), Shomurodov (46' Oristanio). A. disp. Aresti, Scuffet, Goldaniga, Viola, Sulemana, Azzi, Luvumbo. All. Claudio Ranieri



RETI: 3’ Nico Gonzalez, 21’ Dossena a.g., 94’ Nzola

CARTELLINI GIALLI: 86' Infantino, 92' Pavoletti

ARBITRO: Di Bello di Brindisi