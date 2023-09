Il report da Asseminello

28 set 2023

La squadra si è ritrovata questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini per iniziare subito la preparazione alla gara di lunedì in trasferta contro la Fiorentina. Per i calciatori più impiegati ieri lavoro defaticante in palestra. Per gli altri: attivazione, possesso palla ed una partita giocata su campo ridotto. Per chiudere, sessione di lavoro aerobico.

Si è allenato regolarmente con il gruppo Gaston Pereiro; ha svolto parte della seduta con i compagni Jacopo Desogus; lavori personalizzati per Jakub Jankto e Marco Mancosu.

Domani, venerdì 29, nuovo allenamento in programma al mattino.