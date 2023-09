POST GARA 🎙

27 set 2023

Il calciatore rossoblù Gaetano Oristanio è intervenuto con i media al termine della gara contro il Milan. Queste le sue parole:

AVANTI CON FIDUCIA

“Abbiamo fatto una buona prestazione, ho visto da parte di tutti il giusto spirito, la voglia di non mollare mai. Anche nei momenti più difficili, contro una squadra forte, non abbiamo mai smesso di giocare, a tratti siamo riusciti anche ad imporre il nostro gioco. Dobbiamo sbagliare di meno perché la Serie A non ti perdona. Però sono fiducioso, la strada è giusta”.

UNA SQUADRA VIVA

"Il nostro cammino è appena iniziato: siamo ben consapevoli delle difficoltà, ma anche delle nostre qualità. Questo è un gruppo che si sta ancora conoscendo, ci sono molti giovani, nuovi acquisti. Più passano gli allenamenti più l’intesa si affina. Dobbiamo continuare a lavorare, proseguire il nostro percorso: restare tutti uniti, staff, squadra, tifosi, che anche oggi ci hanno sempre sostenuto. Noi ce la metteremo tutta, questa squadra è viva. La forza di questo gruppo è dare sempre tutto".

VOGLIA DI CRESCERE

“La Serie A è un campionato difficile, fisico e tecnico: da subito mi sono messo a disposizione del gruppo, dell’allenatore, ascoltando i suoi consigli per migliorare. So di dover crescere, per esempio sotto l’aspetto tattico. Dopo due anni molto positivi in Olanda, con promozione in Eredivisie e salvezza, avevo voglia di tornare in Italia. Ringrazio la Società, il Mister per avermi dato l’opportunità di venire qui. Il gol? Spero arrivi presto, ma ancora più importante sarà la prestazione della squadra, la vittoria”.