MATCH REPORT 📋

27 set 2023

+ -

Sconfitta rossoblù all'Unipol Domus, dove il Milan supera in rimonta l'ostacolo del gruppo di mister Claudio Ranieri. Il vantaggio di Luvumbo viene ribaltato già nel primo tempo da Okafor e Tomori, tris di Loftus-Cheek all'ora di gioco.

LE SCELTE

Rispetto a Bergamo Ranieri cambia tre elementi, inserendo Zappa, Wieteska e Petagna al posto di Obert, Deiola e Shomurodov. Davanti a Radunovic il trio col polacco, Dossena e Hatzidiakos; in mediana Nandez, Sulemana, Makoumbou e Augello; davanti Luvumbo e l'ex Monza.

CAGLIARI PIMPANTE

Pronti, via e Luvumbo è guizzante, difficile da prendere per la difesa rossonera. Dopo un atterramento lasciato correre da La Penna, al 13' Dossena salva su Loftus-Cheek, imitato da Hatzidiakos al 27', pochi istanti prima che arrivi la gemma di Luvumbo: Nandez ruba palla sul fondo, assist per l'angolano che fulmina Sportiello con un sinistro potentissimo.

SORPASSO MILAN

In 6' il Milan ribalta, quando il Cagliari pareva in controllo e sulle ali dell'entusiasmo: al 39' Pulisic sul fondo, cross basso che Radunovic non blocca e Okafor tramuta in gol; al 45' da azione d'angolo la mischia premia Tomori sotto porta.

DENTRO ORISTANIO

All'intervallo Ranieri sceglie l'ex Volendam al posto di Wieteska. L'inizio è veemente con alcune situazioni interessanti e lo stesso Oristanio molto pimpante. Ma al 59' Loftus-Cheek dalla lunga distanza fulmina Radunovic con un destro potente e angolato che non dà scampo.

VIOLA E SHOMURODOV IN CAMPO

Il Cagliari non ha più nulla da perdere e si butta all'arrembaggio, ma con due gol da recuperare è molto complicato fare più di tanto. Dentro anche Di Pardo per Zappa e Deiola per Makoumbou ma cambia poco, finisce con una sconfitta.