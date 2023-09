POST GARA 🎙

24 set 2023

Nicolas Viola parla così ai media al termine della partita contro l'Atalanta:

RIPARTIRE DALLE COSE POSITIVE

“È stata una gara difficile ma bisogna ripartire dalle cose positive. Abbiamo sofferto l’Atalanta nel primo tempo, nel secondo invece c’è stata una bellissima reazione che purtroppo non è bastata perché nel nostro momento migliore è arrivato il 2-0. Ci portiamo a casa la prestazione della ripresa e la voglia di riscatto”.

MENTALITÀ

“Siamo una squadra che arriva dalla Serie B e sicuramente a livello mentale ci deve essere un cambiamento. Prima ci si riesce ad adattare alla Serie A più velocemente riusciamo ad ottenere risultati ed evitare errori che in Serie A paghi caro. Nonostante le difficoltà delle prime partite abbiamo sempre dimostrato però abnegazione, grande voglia e forza fisica, ciò che ci manca è la spensieratezza ma con personalità e con i risultati arriverà anche quella”.

TESTA AL MILAN

“Adesso arriva il Milan, una squadra molto forte, ma noi abbiamo bisogno di riscattarci e in casa sappiamo che possiamo dare qualcosa in più che magari oggi è mancato. Per emergere in Serie A devi fare anche qualche impresa contro le big come il Milan, mercoledì sicuramente daremo battaglia. È un’occasione molto importante per riscattarci e la prepareremo al meglio con il Mister”.