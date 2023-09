MATCH REPORT

24 set 2023

Sconfitta per 2-0 a Bergamo per i rossoblù, che cedono all'Atalanta con un gol per tempo firmati da Lookman e Pasalic.

LE SCELTE

Ranieri opta per la difesa a tre con Hatzidiakos e Dossena insieme a Obert, davanti a Radunovic. In avanti Luvumbo e Shomurodov, in mezzo gli esterni Nandez e Azzi con Sulemana, Makoumbou e Deiola a completare il reparto. Assenti, oltre a Rog e Lapadula, Mancosu, Pavoletti, Jankto e Di Pardo.

PRIMO TEMPO DI SOFFERENZA

Subito Luvumbo a stuzzicare i bergamaschi, poi l'Atalanta sale di tono e crea diverse opportunità per segnare. Al 12' Radunovic salva su De Ketelaere, quindi Koopmeiners a spingere. Il Cagliari si fa vedere al 14' con Shomurodov, che su cross dalla destra di Luvumbo incorna in tuffo ma la palla finisce fuori. Al 23' Lookman scappa in profondità ma è in fuorigioco e il gol di Lookman non è valido, perfetto anticipo di quanto avverrà a parti invertite (gol dell'inglese) al 33' per il vantaggio orobico. In mezzo c'erano stati in pochi secondi (tra il 27' e il 28') la traversa di Lookman con una sassata dopo il dribbling da sinistra e il palo esterno di Zappacosta. Al 37' ancora Radunovic su Ruggeri che calcia forte da dentro l'area.

IL CAGLIARI CI PROVA

La ripresa vede un'Atalanta sempre in controllo, col Cagliari che però prende coraggio e spinge con più fiducia, anche grazie ai cambi in corsa. Succede poco fino al 59', quando Zappa crossa bene per Shomurodov che di testa manda fuori. Entrano Viola e Augello per Hatzidiakos e Sulemana, il Cagliari preme e al 74' Dossena calcia da dentro l'area ma non trova la coordinazione giusta. E al 76' Pasalic punisce: filtrante che il croato tramuta in gol in diagonale. Al 79' Radunovic salva su Zappacosta, quindi Oristanio all'82' colpisce la traversa in modo clamoroso col sinistro forte su cross di Luvumbo. Ultima emozione della gara, che non finisce bene per i rossoblù.



IL TABELLINO

RETI: 33′ Lookman, 74′ Pasalic

ATALANTA: Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta (80′ Toloi), De Roon, Ederson (60′ Muriel), Ruggeri (80′ Adopo); Koopmeiners ; De Ketelaere (66′ Pasalic), Lookman (66′ Holm). A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Zortea, Cortinovis, Hateboer, Miranchuk. Allenatore: Gasperini.

CAGLIARI: Radunovic; Dossena, Hatzidikos (64′ Augello), Obert; Nandez, Sulemana (64′ Viola), Makoumbou, Deiola (45′ Zappa), Azzi (78′ Azzi); Luvumbo, Shomurodov (78′ Petagna). A disposizione: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Viola, Prati. Allenatore: Ranieri

ARBITRO: Ermanno Feliciani della sezione di Teramo

1^ ASSISTENTE: Giovanni Baccini della sezione di Conegliano

2^ ASSISTENTE: Stefano Liberti della sezione di Pisa

4^ UOMO: Daniele Orsato della sezione di Schio

VAR: Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta

ASSISTENTE VAR: Oreste Muto della sezione di Torre Annunziata

AMMONITI: 42′ Luvumbo, 54′ Djimsiti