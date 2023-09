23 set 2023

Sono 20 i rossoblù a disposizione di mister Ranieri per la gara di domenica contro l’Atalanta. Out Leonardo Pavoletti e Jakub Jankto (gastroenterite); Alessandro Di Pardo, colpito da un attacco febbrile; lavori atletici personalizzati per Marco Mancosu. Ritorno tra i convocati per Andrea Petagna.

Questa la lista completa: