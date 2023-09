Tecnica, tattica e forza

20 set 2023

Giornata di lavoro per i rossoblù, impegnati al Centro sportivo di Assemini in una doppia seduta di allenamenti. Al mattino esercitazioni tecniche, tattica ed una partita giocata su spazi ridotti. Pomeriggio dedicato allo sviluppo della forza con delle sessioni svolte in palestra e in campo.

Ha lavorato parzialmente con la squadra Andrea Petagna; personalizzato per Jacopo Desogus, Gaston Pereiro ed Elio Capradossi.

Nuova seduta di allenamento domani, giovedì 21, fissata al mattino.