Il Settore Giovanile 2023/24

19 set 2023

Il Cagliari Calcio comunica i dirigenti e gli staff tecnici della divisione maschile del Settore Giovanile per la stagione 2023/24. Confermato nel ruolo di Responsabile Bernardo Mereu, con Pierluigi Carta Direttore Sportivo e Organizzativo dell’intero vivaio. Roberto Muzzi è il Coordinatore tecnico dell’area agonistica Pro, che comprende Primavera e Under 18. Prosegue il lavoro di Oscar Erriu come Coordinatore tecnico dell’area agonistica con Under 16 e Under 15, oltre che per le squadre della pre-agonistica (Under 14 e Under 13).

L’Under 18 è guidata da Claudio Bellucci, al suo fianco l’allenatore in seconda Francesco Pisano. A completare lo staff Fabio Prinzis (preparatore dei portieri) e Giuseppe Allegra (preparatore atletico).

Riccardo Testoni siede sulla panchina dell’Under 17. A supportarlo il vice allenatore Federico Mezzorani e il collaboratore Luca Tradori, con Giuseppe Nioi preparatore dei portieri.

Under 16 nelle mani di Stefano Medda, affiancato da Sebastiano Porcu come vice e Luca Grussu come collaboratore. Il preparatore dei portieri è Andrea Vadilonga.

L’Under 15 è agli ordini di Federico Trudu, con accanto il vice Matteo Mancosu ed il collaboratore Marco Melis. Manuel Caria è il preparatore dei portieri.

L’Under 14 è affidata a Davide Carrus. Con lui il vice Mirco Tocchi ed il preparatore atletico Mattia Boi.

L’Under 13 a Francesco Atzeni con il collaboratore Gabriele Porcu.

Antonio Fais completa l’organico dei preparatori atletici del Settore Giovanile e sarà dedicato al recupero infortuni.

L’area sanitaria, sotto la responsabilità generale del dottor Paolo Cugia, sarà composta dai medici Carlo Piredda, Lorenzo Cozzolino, Eugenia Arbus, e dai fisioterapisti Francesco Petruccioli, Andrea Soddu, Federico Neri, Leonardo Sergi, Marco Cabitza e Cristian Calianu.

A tutto lo staff del Settore Giovanile, già al lavoro da qualche settimana, un caloroso in bocca al lupo per la nuova stagione.