POST GARA 🎙

17 set 2023

Doppio esordio per Matteo Prati: il centrocampista ha giocato la sua prima partita in rossoblù e debuttato così in Serie A, ritagliandosi subito un ruolo da protagonista. Queste le sue parole al termine della gara contro l’Udinese:

BUONA LA PRIMA

“Il Mister mi ha detto ieri sera che avrei giocato: eccolo l’esordio in Serie A, un sogno coltivato sin da piccolo che ora si realizzava. Ma già quando sono entrato in campo ho pensato che sì, avevo raggiunto un obiettivo, ma non avevo ancora fatto nulla: so di dover lavorare ancora tanto per migliorare, dando sempre il massimo per la squadra”.

LA GARA

“Oggi ci è mancato solo il gol: abbiamo fatto una buona prestazione di gruppo, sarà la base di partenza per le prossime sfide. Di certo non è stato facile giocare con questo caldo, ma non lo è stato per nessuno, quindi niente alibi. Che indicazioni mi ha dato il Mister? Mi ha detto di giocare tranquillo, come sapevo. Sin dal primo giorno abbiamo avuto un continuo dialogo, ero consapevole di essere in ritardo di condizione. Ho dovuto lavorare per mettermi al passo, in Nazionale ho potuto mettere minuti nelle gambe giocando per intero due partite, questo oggi mi ha aiutato”.

LA SCELTA DI CAGLIARI

“Quando si è creata la possibilità ho subito deciso di venire a Cagliari, non ho mai avuto dubbi. Questo per la storia del Club, la città; i tifosi sono stati subito calorosi con me, mi hanno fatto sentire importante. Sicuramente poi nella scelta ha giocato il fatto di poter essere allenato da Claudio Ranieri, è uno dei migliori”.

I NUOVI COMPAGNI

“Sono felicissimo di essere qui. I compagni mi hanno accolto molto bene, da Pavoletti ai più giovani. Nel calcio lo spogliatoio è molto importante e noi siamo davvero un bel gruppo, unito. Anche per questo faremo molto bene. Per carisma e determinazione apprezzo molto Nahitan Nandez, è trascinante: è un esempio da seguire quando si scende in campo".

LA NUMERO 16

"Ho scelto la 16 innanzitutto per Daniele De Rossi, se sono arrivato qui a Cagliari in Serie A lo devo anche a lui. Lo ringrazio, abbiamo un bellissimo rapporto. Un altro motivo che mi ha portato a scegliere questo numero è la sua importanza all'interno della mia famiglia".