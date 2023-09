16 set 2023

Mister Ranieri ha scelto i ventiquattro rossoblù per la gara contro l’Udinese, in programma domenica (ore 12.30) all’Unipol Domus (i biglietti). Prima convocazione stagionale per Marco Mancosu e Pantelis Hatzidiakos. Out Andrea Petagna, che questa mattina ha proseguito nel lavoro personalizzato ad Asseminello.

Questa la lista completa: