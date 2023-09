SALA STAMPA 🎙️

15 set 2023

Conferenza stampa ad Assemini per Claudio Ranieri, all'antivigilia di Cagliari-Udinese, in programma domenica alle 12.30 all'Unipol Domus.

PRIMA L'ATTEGGIAMENTO

""Tutte le partite sono importanti, l'Udinese spesso a Cagliari ha fatto bene e ottenuto risultati, sarà una gara significativa ma non certo un dentro o fuori o qualcosa di decisivo. Di sicuro l'orario è ostico se ci sarà il gran caldo di questi giorni. Dobbiamo migliorare in tutti i frangenti, nella proposta di gioco e nella gestione dei palloni. Noi dobbiamo dare tutto e sapere che la Serie A è tosta, l'errore si paga caro. L'importante è uscire a testa alta, non venire mai sconfitti dal punto di vista dell'atteggiamento".

I SINGOLI

"Nandez e Shomurodov sono a disposizione, stanno bene. I reduci dalle Nazionali sono tornati carichi e motivati, anche chi ha giocato meno. Prati? Arriverà il suo momento, sta a me inserirlo nel momento giusto, ha qualità e lo ha dimostrato anche con l'Under 21. Su Petagna deciderò dopo l'allenamento di sabato mattina, capiremo se e come potrà esserci utile. Mancosu non è al 100% ma è convocabile".

AVANTI BORIS

"Il grande portiere sa mettersi l'errore alle spalle e lui deve dimostrarmi di averlo fatto, dunque domenica giocherà. Di certo non abbiamo perso per colpa sua, ma per alcuni errori di concentrazione che abbiamo commesso a catena come per esempio sul gol del pareggio felsineo".