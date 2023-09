Verso Cagliari-Udinese

14 set 2023

I rossoblù sono scesi in campo questa mattina al Centro sportivo di Assemini per proseguire la preparazione alla gara di domenica all’Unipol Domus (i biglietti), valida per la quarta giornata del campionato di Serie A.

La squadra ha svolto dei lavori di attivazione, accompagnati poi da una serie di esercitazioni tecniche. Si è allenato regolarmente con il gruppo Ibrahim Sulemana; lavoro parziale con i compagni per Marco Mancosu. In personalizzato Jacopo Desogus, Andrea Petagna, Gaston Pereiro ed Elio Capradossi.

Domani, venerdì 15, nuovo allenamento: al termine mister Ranieri presenterà il match contro l’Udinese, l’appuntamento è alle 12. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Club.