A Pavoletti il Premio Gentleman Lega Serie B

13 set 2023

Leonardo Pavoletti si è aggiudicato il Premio “Gentleman - Lega Serie B” dedicato alla memoria di Piermario Morosini. La cerimonia di consegna si è tenuta questa sera a Milano nelle sale della Scuola Militare “Teulie”. Il Premio Gentleman, giunto alla sua 28ª edizione, premia nelle sue varie categorie dirigenti e calciatori che si sono distinti nel corso della passata stagione per lealtà, correttezza, fair play. Pavoletti, inserito all’interno di una lista di nomi selezionati dalla Lega Serie B, è stato votato da una giuria di giornalisti che ha coinvolto alcune tra le testate principali nazionali con l’Ussi Lombardia.

“Ringrazio gli organizzatori, tutte quelle persone che mi hanno scelto per questo Premio. Il calcio è uno strumento eccezionale per diffondere i valori positivi dello sport: da capitano di una squadra come il Cagliari so bene quanto sia importante dare il buon esempio, essere un punto di riferimento per compagni e tifosi”, ha detto l’attaccante rossoblù. “Per me è un onore ricevere un riconoscimento come questo, intitolato al “Moro”: un ragazzo splendido che ci ha lasciati troppo presto. Rivolgo un pensiero a lui e ad un altro calciatore che come Piermario è stato un modello dentro e fuori il campo, Davide Astori. Il loro ricordo mi accompagnerà per sempre”.