INTERVISTA 🎙️

Il centrocampista rossoblù Nicolas Viola ha incontrato i media al termine dell’allenamento mattutino ad Asseminello. Queste le sue parole:

SEMPRE SUL PEZZO

"Il mio motto è sempre quello di farmi trovare pronto, in allenamento come in partita quando chiamato in causa. Cerco di dare tutto per alzare il livello della squadra e sono convinto che lavorando nel modo giusto poi arrivi l'opportunità di mettersi in evidenza. Cerco di dare l'esempio ai più giovani, mi piace giocare a calcio ed essere in gruppo per crescere tutti insieme".

CONSAPEVOLEZZA E FIDUCIA

"Quest'anno sarà dura, la Serie A non ti dà scampo se non sei pronto: noi stiamo lavorando bene, sapevamo che avremmo trovato difficoltà all'inizio ma questa squadra giovane ha le qualità per salvarsi maturando nel tempo. Bisogna aumentare la fiducia nei propri mezzi e puoi farlo solo giocando, sono convinto che presto arriverà il risultato e si vedrà a tutti gli effetti il vero Cagliari".

VOGLIA DI CRESCERE

"Abbiamo ragazzi interessanti, talenti che devono maturare ma nel calcio chi è bravo gioca anche se ha magari vent'anni, certo l'esperienza manca ma te la costruisci nel tempo".

AL SERVIZIO DELLA SQUADRA

"È un centrocampo ben assortito, ci sono opzioni diverse tra le quali scegliere. Vengo da una stagione dove ho giocato poco ma è stato un anno meraviglioso per la squadra e tutto l’ambiente. Così, già dal ritiro, ho voluto fortemente mettermi a disposizione. Sto bene e non vedo l'ora che arrivi lo spazio anche per me, a prescindere dal ruolo o dai dettami".

FEELING CON RANIERI

"Col mister ho un rapporto bellissimo ed è un piacere averci a che fare giorno dopo giorno, lui parla poco ma lo fa nel modo giusto, ti trasmette con empatia grande serenità e voglia di ottenere il risultato".

ASPETTANDO GLI INFORTUNATI

"I ragazzi infortunati ci mancano chiaramente a livello tecnico e umano, li aspettiamo perché tutti sono fondamentali per questo cammino che è appena iniziato".

TESTA ALL'UDINESE

"Hanno grande fisicità e qualità, dovremo dare il massimo e metterci ancora qualcosa in più per crescere, sono convinto che arriveremo al meglio a una sfida come questa dove fare punti diventa importante. Ogni gara va affrontata con il piglio di chi si approccia a un match determinante per il nostro cammino".