Partitelle e forza

07 set 2023

Doppia seduta di lavoro per i rossoblù al Centro sportivo di Assemini. Senza i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali (qui il programma), la squadra è scesa in campo al mattino per delle esercitazioni tecniche ed una serie di partitelle giocate ad alta intensità. Nel pomeriggio esercizi in palestra dedicati allo sviluppo della forza.

Hanno lavorato parzialmente con il gruppo Marco Mancosu e Leonardo Pavoletti. Personalizzato per Andrea Petagna, Jacopo Desogus e Gaston Pereiro. Terapie per Elio Capradossi.

Per domani, venerdì 8, lo staff ha fissato un nuovo allenamento, al mattino.