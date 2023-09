Ripresa degli allenamenti

06 set 2023

Riprendono gli allenamenti in vista della gara di domenica 17 settembre contro l’Udinese: la squadra si è ritrovata questa mattina ad Assemini.

La seduta è iniziata con esercizi di attivazione in campo. A seguire circuiti tecnici e possesso palla, a chiudere l’allenamento lavori di tipo aerobico.

Hanno lavorato in personalizzato Petagna, Desogus e Pavoletti. Parzialmente in gruppo Mancosu. Terapie per Capradossi, ancora alle prese con un fastidio al polpaccio destro.

Domani, giovedì 7, in programma una doppia seduta.