I rossoblù in Nazionale

04 set 2023

Sono undici i calciatori rossoblù pronti a difendere i colori delle rispettive Nazionali per sostenere gli impegni in calendario tra qualificazioni a Mondiali ed Europei, Coppa d’Africa e amichevoli.

Doppia sfida per le qualificazioni agli Europei 2024 per Boris Radunovic con la Serbia, per Pantelis Hatzidiakos e per Mateusz Wieteska rispettivamente con Grecia e Polonia.

Sarà invece impegnato nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 Naithan Nandez con l'Uruguay, mentre Antoine Makoumbou (Congo) e Zito Luvumbo (Angola) disputeranno una gara valida per la qualificazione alla Coppa d’Africa.

Maglia azzurra per Matteo Prati e Gaetano Oristanio, a disposizione di Carmine Nunziata per i due match di qualificazione agli Europei U21 contro Lettonia e Turchia.

Training camp e due amichevoli negli Stati Uniti per Eldor Shomurodov (Uzbekistan), in preparazione alla AFC Asian Cup 2023.

Adam Obert sarà a disposizione della Slovacchia U21 ed è anche nella lista delle riserve per la Nazionale maggiore impegnata nelle qualificazioni agli Europei.

Di seguito l'elenco completo dei match in programma:

Boris Radunovic (Serbia)

Serbia-Ungheria, 07/09/2023 ore 20.45, Belgrado

Lituania- Serbia, 10/09/2023 ore 20.45, Kaunas

Qualificazioni Europei 2024

Pantelis Hatzidiakos (Grecia)

Olanda-Grecia, 07/09/2023 ore 20.45, Eindhoven

Grecia-Inghilterra, 10/09/2023 ore 20.45, Atene

Qualificazioni Europei 2024

Mateusz Wieteska (Polonia)

Polonia-Far Oer, 7/09/2023 ore 20.45, Varsavia

Albania-Polonia, 10/09/2023 ore 20.45, Tirana

Qualificazioni Europei 2024

Naithan Nandez (Uruguay)

Uruguay-Chile, 09/09/2023 ore 01.00, Montevideo

Ecuador-Uruguay, 12/09/2023 23, Quito

Qualificazioni Mondiali 2026

Antoine Makoumbou (Congo)

Gambia-Congo, 10/09/2023 ore 21, Marrakech

Qualificazioni Coppa Africa

Zito Luvumbo (Angola)

Angola-Madagascar, 07/09/2023 ore 18, Lubango

Qualificazioni Coppa Africa

Eldor Shomurodov (Uzbekistan)

USA-Uzbekistan, 09/09/2023 ore 23.20, St. Louis

Messico-Uzbekistan, 12/09/2023 ore 01.20, Atlanta

Amichevoli

Matteo Prati e Gaetano Oristanio (Italia U21)

Lettonia-Italia, 08/09/2023 ore 16, Jurmala

Turchia-Italia, 12/09/2023 ore 18.30, Sakarya

Qualificazioni Europei U21

Adam Obert (Slovacchia U21)

Rep. Ceca-Slovacchia, 07/09/2023 ore 18, Uherské Hradiště

Danimarca-Slovacchia, 11/09/2023 ore 18, Velje

Amichevoli

* Gli orari di inizio delle partite fanno riferimento all’ora italiana