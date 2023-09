SALA STAMPA 🎙

02 set 2023

“Conoscevamo le qualità del Bologna, è una squadra che ama tenere palla e avevamo preparato la gara anche in funzione di questo. Il nostro portiere, al di là di una o due parate importanti, non era stato particolarmente impegnato, ma quando stai vincendo non puoi commettere gli errori che abbiamo fatto noi. Peccato, sappiamo che la Serie A è questa, quando sbagli paghi. Ora dobbiamo reagire”: questa l’analisi a caldo di mister Ranieri nel post gara di Bologna-Cagliari.

PIÙ DETERMINAZIONE

"Nella ripresa ci è mancato Petagna, avevamo lui come punto di riferimento in avanti, con Nandez a supporto e Luvumbo che agiva in velocità: sapevamo che Zito avrebbe creato dei problemi alla difesa avversaria, ha un potenziale enorme. Ho dovuto togliere il nostro centravanti per un fastidio al polpaccio e anche Nandez che aveva un fastidio al gluteo. Il Bologna ha trovato il pari, ha cercato di vincerla, ma poi lo loro spinta è calata e la gara era ormai indirizzata sull’1-1. In alcuni momenti dobbiamo essere più determinati e pratici".

ERRORI ED EPISODI

“Sono contento della prestazione della squadra, peccato però per gli episodi che ci hanno condizionato e alla fine ci hanno fatto perdere la partita. I ragazzi hanno dato quello che dovevano dare, ma serve più attenzione. In B alcuni errori ci venivano perdonati, in A no. Alla fine conta il risultato, complimenti al Bologna”.

AVANTI CON FIDUCIA

“Wieteska è un calciatore importante, con esperienza. Dossena e Obert stanno facendo bene, dobbiamo crescere in consapevolezza, partita dopo partita. Radunovic? Quando il portiere sbaglia nessuno può evitare il gol, sicuramente dovevamo proteggerlo meglio, come anche sul secondo gol. A Boris non si dice nulla, ci ha portati in Serie A, andiamo avanti tutti insieme, con fiducia”.