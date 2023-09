Le operazioni di mercato

02 set 2023

Di seguito un riepilogo di tutti i movimenti di mercato realizzati, in entrata e in uscita, in occasione della sessione di mercato estiva.



OPERAZIONI IN ENTRATA

Raoul Bellanova - dall’Inter, fine prestito.

Salvatore Boccia - dalla Turris, fine prestito.

Jacopo Desogus - dal Pescara, fine prestito.

Gastón Pereiro - dal Nacional Montevideo, fine prestito.

Christian Travaglini - dall’Olbia, fine prestito.

Ibrahim Sulemana - dall’Hellas Verona, a titolo definitivo.

Simone Scuffet - dal Cluj, a titolo definitivo.

Jakub Jankto - dal Getafe, a titolo definitivo.

Tommaso Augello - dalla Sampdoria, a titolo definitivo.

Gaetano Pio Oristanio - dall’Inter, prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Eldor Shomurodov - dalla Roma, prestito con diritto di riscatto.

Alessandro Di Pardo - dalla Juventus, a titolo definitivo in seguito al verificarsi delle condizioni previste per l’acquisto a titolo definitivo.

Etienne Marius Catena- dal Pescara, a titolo definitivo.

Matteo Prati - dalla SPAL, a titolo definitivo.

Kingstone Mutandwa - dall’Atletico Lusaka, a titolo definitivo.

Mateusz Wieteska - dal Clermont Foot, a titolo definitivo.

Andrea Petagna - dal Monza, prestito con diritto di riscatto.

Diego Marcolini - dalla SPAL, a titolo definitivo.

Pantelis Hatzidiakos - dall’AZ Alkmaar, a titolo definitivo.



OPERAZIONI IN USCITA

Sebastian Walukiewicz - diritto di riscatto esercitato dall’Empoli.

Razvan Marin - all’Empoli, prestito con diritto di riscatto.

Davide Veroli - al Catanzaro, prestito.

Alberto Cerri - obbligo di riscatto esercitato dal Como.

Filippo Falco - alla Stella Rossa, fine prestito.

Alessio Cragno - obbligo di riscatto esercitato dal Monza.

Vincenzo Millico - svincolato.

Nik Prelec - al WSG Swarovski Tirol, prestito.

Raoul Bellanova - al Torino, a titolo definitivo.

Giuseppe Ciocci - al Pescara, prestito.

Nicolò Cavuoti - all’Olbia, prestito.

Luigi Palomba - all’Olbia, prestito.

Francesco Zallu - all’Olbia, prestito.

Gianluca Contini - all’Olbia, prestito.

Antonio Barreca - alla Sampdoria, a titolo definitivo.

Isaias Delpupo - al Pontedera, prestito.

Salvatore Boccia - al Novara, prestito.

Christian Travaglini - alla Ternana, prestito con diritto di riscatto.

Nunzio Lella - al Venezia, a titolo definitivo.

Giorgio Altare - al Venezia, prestito con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive.

Christos Kourfalidis - alla Feralpisalò, prestito.