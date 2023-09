Kourfalidis alla Feralpisalò

01 set 2023

Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive di Christos Kourfalidis che si trasferisce in prestito alla Feralpisalò sino al termine della stagione sportiva 2023/24.

Nato a Salonicco, l’11 novembre 2002, è un prodotto del vivaio rossoblù dove arriva nel 2018 per militare nell’U17. Da lì la parentesi in Serie D a Foggia, con 24 presenze all’attivo e un fondamentale bagaglio di esperienza fuori dal contesto del calcio giovanile. Il ritorno alla base lo porta presto a diventare capitano della Primavera, guadagnandosi con tanto lavoro e umiltà la possibilità di esordire in prima squadra in Coppa Italia e in Serie A nella stagione 21/22. Saranno 23 le presenze totali, con 3 assist e il primo gol tra i professionisti nella vittoria di Perugia, a comporre il suo bottino della stagione 22/23, in cui dà il suo prezioso contributo alla conquista della massima serie.

Per il centrocampista greco ora una nuova avventura, utile per continuare a maturare e crescere.

Buona stagione, Kourfa!