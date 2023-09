Cagliari e Fondazione Mont’e Prama ancora insieme

02 set 2023

Il viaggio dei Giganti di Mont’e Prama insieme al Cagliari Calcio continua. Per la stagione 23/24 si riconferma la campagna di comunicazione congiunta che ha visto la Fondazione Mont’e Prama diventare partner istituzionale del Club rossoblù: per questa nuova stagione il logo della Fondazione campeggerà sulle divise ufficiali di rappresentanza della squadra, accompagnandola in occasione delle uscite ufficiali.

Il piano è approvato e finanziato dal Centro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna all'interno del programma "Grande progetto Mont'e Prama".

Due eccellenze della Sardegna, dunque, continuano il loro percorso con l’obiettivo comune di dare risalto e valorizzare in Italia e all’estero le risorse del territorio isolano. Il patrimonio archeologico del Sinis e dell’intera Isola sono al centro del lavoro della Fondazione Mont’e Prama, che studia e vara campagne di comunicazione mirate al posizionamento sul mercato nazionale ed internazionale. Nasce da qui la partnership stretta già nel 2022 con il Cagliari Calcio, e rinnovata con ulteriori e ambiziosi obiettivi per la stagione che vede di nuovo il Club in Serie A.

Il Cagliari di nuovo nell’Olimpo del calcio italiano, ai massimi livelli dello sport nazionale con una visibilità di ampio respiro in tutto il mondo attraverso l’attività sportiva e collaterale attenzionata dai più importanti broadcaster su scala globale. Così anche i Giganti di Mont’e Prama, attraverso il lavoro della Fondazione, sbarcano in Serie A, con una serie di attività di promozione organizzate sul territorio e con il coinvolgimento dei più giovani attraverso il programma Academy, ma soprattutto su scala nazionale in occasione delle gare giocate dai rossoblù in trasferta, nelle città di Firenze (Galleria degli Uffizi), Torino (Museo Egizio), Udine (Fondazione Aquileia), Milano (Triennale), con ulteriori progetti in altre città e realtà culturali che sono in via di definizione, per arricchire ulteriormente un viaggio fatto di identità, storia, cultura e forte passione per tutto ciò che dà valore alla Sardegna.

Il presidente rossoblù Tommaso Giulini parla di “grande orgoglio per l’accordo con la Fondazione Mont’e Prama, che conferma la forte volontà di un Club come il nostro nel dare il proprio contributo per corroborare e impreziosire il legame tra calcio, tradizione e identità dei sardi. La nuova stagione sportiva vede il Cagliari di nuovo dove ci compete, grazie a mesi di lavoro in cui operosità, ambizione e capacità di unire le forze hanno portato a un risultato straordinario sul quale costruire un futuro che ha la base determinante nelle radici, delle quali valori sportivi e storia antica e prestigiosa sono una componente fondamentale. I Giganti nelle divise del Cagliari, il Cagliari accostato ai Giganti: niente di più emozionante per costruire insieme ulteriori soddisfazioni".

"Per il secondo anno consecutivo, in accordo con la Regione che finanzia il progetto, puntiamo nuovamente sulla campagna di comunicazione congiunta col Cagliari calcio - dichiara Anthony Muroni, presidente della Fondazione Mont’e Prama -. Lo facciamo alla luce del successo conseguito lo scorso anno, quando siamo riusciti a raggiungere un pubblico sempre più giovane e a intercettare una platea talvolta difficilmente attratta dai circuiti culturali. Investiamo poi nell’iniziativa con la consapevolezza che la militanza del club rossoblù in Serie A sarà in grado di ampliare i fruitori dei beni archeologici e storico-artistici e delle potenzialità turistiche di Cabras, del Sinis e della Sardegna intera. Insieme al Cagliari, la Fondazione Mont’e Prama approderà con i suoi tesori nelle più importanti città italiane e conquisterà spazi di conoscenza, promozione e valorizzazione nei più prestigiosi musei e nei templi della cultura nazionali. Tra questi la Galleria degli Uffizi di Firenze, il Museo Egizio di Torino, la Triennale di Milano e il Museo Archeologico di Aquileia".