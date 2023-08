Cagliari e Arborea, avanti insieme

31 ago 2023

Il Cagliari Calcio e la Cooperativa Assegnatari Associati Arborea, la prima azienda lattiero-casearia della Sardegna, continuano il loro percorso di partnership. Anche per la stagione sportiva 2023/2024 Arborea sarà infatti sleeve sponsor della squadra rossoblù: un rapporto stretto e proficuo che non risponde soltanto a strategie di marketing, ma che è espressione di una comune visione circa la valorizzazione delle risorse locali e la tutela del territorio.

In occasione della sottoscrizione dell’accordo, una rappresentanza del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Latte Arborea ha fatto visita al Club, ai giocatori e allo staff presso il centro sportivo di Assemini, incontrando la dirigenza e assistendo a parte della seduta di allenamento.

Grazie all’accordo di sponsorizzazione, il logo Arborea sarà presente - oltre che sulla maglia del Cagliari in occasione delle gare ufficiali - anche sui tabelloni a bordo campo e sui backdrop per le interviste, entrando così nelle case di milioni di tifosi rossoblù e appassionati di calcio di tutto il mondo.

La sponsorizzazione è coerente con il piano di comunicazione e di promozione del brand Arborea che ha preso il via a giugno con la campagna “La rivoluzione gentile del latte”.

“La partnership tra Cagliari Calcio e Latte Arborea - ha dichiarato Remigio Sequi, Presidente e Amministratore Delegato della Cooperativa Assegnatari Associati Arborea - rappresenta ormai sin dal 2019 una vera e propria alleanza che mira a sostenere il territorio sardo. Condividiamo valori e soprattutto l’ambizione di competere tra i player nazionali, nello sport come nel food, lavorando con passione e dedizione per il successo e lo sviluppo della nostra Isola”.

“La sponsorizzazione aumenterà la notorietà del nostro brand in Italia e all’estero, rafforzando nei consumatori l’associazione diretta con la Sardegna, sinonimo di qualità”, ha affermato Maria Cristina Manca, Direttore Operativo di Arborea. “

Le parole di Stefano Melis, Direttore Business & Media del Cagliari Calcio. “La possibilità di avere ancora al nostro fianco Arborea è motivo di soddisfazione e orgoglio, sensazioni che si rinnovano ormai da tempo vista la continuità di quella che non è solo una partnership commerciale, ma soprattutto la dimostrazione di una concreta unità di intenti legata al nostro territorio in ogni sua declinazione. Vediamo Arborea il player giusto per raccontare attraverso la qualità del prodotto il valore che la Sardegna produce con le sue realtà di riferimento: a livello locale, italiano e internazionale. Da anni Arborea sostiene il Club con enorme passione, base di partenza cruciale per affrontare insieme nuove e stimolanti sfide”.