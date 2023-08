SALA STAMPA 🎙

31 ago 2023

A due giorni dalla seconda trasferta stagionale, mister Ranieri ha presentato Bologna-Cagliari in conferenza stampa.

AVVERSARIO DI QUALITÀ

“La squadra di Thiago Motta rispecchia molto il modo di giocare del suo allenatore: tre centrocampisti di qualità che muovono bene la palla e sanno aggredire con rapidità. Noi dovremo fare una gara di determinazione e volontà, consci delle capacità di gestione del possesso del nostro avversario”.

SULL’ULTIMA GARA

“Gli errori che abbiamo commesso con l’Inter sono stati una questione di testa, conoscevamo i movimenti che avrebbero fatto ma ci siamo fatti sorprendere. In Serie A gli errori si pagano. Impariamo a essere più compatti, è una nostra prerogativa”.

I NUOVI ARRIVI

“Wieteska è un giocatore di grande esperienza e penso che ci darà subito una mano. Petagna oggi si è allenato con i compagni, so che ha svolto una buona preparazione. L’ultima partita giocata è stata al Trofeo Berlusconi. È una punta che non avevamo, sa tenere palla e far giocare bene la squadra”.

UN RICORDO PER VICTORINO

“Non sappiamo cosa può passare nella mente di un ragazzo che è stato importante per milioni di spettatori e all’improvviso cade nella depressione. Succede, purtroppo, ed è un peccato perché la vita è bella”.

SU PAVOLETTI E PRATI

“Pavoletti ha un fastidio, la risonanza non ha evidenziato lesioni. Vedremo se domani riuscirà ad allenarsi. Prati è un gioiello, dobbiamo salvaguardarlo e poi toccherà a me allenarlo nel miglior modo possibile”.