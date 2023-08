Petagna al Cagliari

30 ago 2023

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Petagna che si trasferisce in rossoblù dal Monza con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Nato a Trieste, classe 1995, è cresciuto nel vivaio del Milan, esordendo in prima squadra a soli 17 anni contro lo Zenit San Pietroburgo in Champions League. Dopo aver giocato in prestito tra le fila di Sampdoria, Latina, Vicenza ed Ascoli, viene acquistato dall’Atalanta. Il 26 agosto 2016, prima giornata di Serie A, segna contro la Lazio il suo primo gol con i bergamaschi. Nell’arco di due stagioni giocherà 75 gare, con 11 reti e 16 assist, totalizzate tra campionato, Coppa Italia ed Europa League.

Nell’estate 2018 passa alla Spal: è sua la rete decisiva all’esordio con i ferraresi nella trasferta di Bologna (0-1). Alla prima stagione in Emilia collezionerà 36 presenze e 16 gol, fondamentali per la salvezza della squadra. L’anno successivo andrà di nuovo in doppia cifra, segnando altre 12 reti.

Le sue prestazioni lo porteranno così al Napoli: il 25 ottobre 2020 realizza la sua prima rete nella vittoria per 1-2 contro il Benevento. Nel biennio in maglia azzurra scende in campo 68 volte con 9 gol e 8 assist, dando così il suo contributo al raggiungimento delle qualificazioni in Europa League e, l’anno successivo, in Champions League.

Nell’agosto 2022 si trasferisce a titolo definitivo al Monza, con cui realizzerà 5 reti, tra cui quella del 2-0 nella vittoria di prestigio proprio contro il Napoli, e 7 assist in 31 gare.

Dopo aver giocato nelle nazionali giovanili, ha debuttato con la Nazionale maggiore il 28 marzo 2017 nella vittoria in amichevole contro l’Olanda.

Attaccante possente, alto 190 cm, è un centravanti abile nel gioco aereo, capace di giocare anche fuori dall’area di rigore e spalle alla porta, per proteggere palla, aprire degli spazi in favore dei compagni e partecipare alla costruzione della manovra. Lottatore, dotato di buona tecnica e dribbling, oltre a concludere l’azione sa essere prezioso anche come uomo-assist. Un “gigante” per completare l’attacco rossoblù.

Benvenuto in Sardegna, Andrea!