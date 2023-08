Dossena rinnova con il Cagliari

30 ago 2023

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Alberto Dossena che ha sottoscritto un nuovo accordo sino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento a favore del Club per un’ulteriore stagione.

Nato a Brescia, classe 1998, è cresciuto calcisticamente nel Settore giovanile dell’Atalanta, debuttando in Serie B a 19 anni con il Perugia. Indosserà poi le maglie di Siena, Pistoiese, Alessandria e Avellino.

L'incontro con la Sardegna è dell'estate 2022; fa il suo esordio in rossoblù il 2 settembre all'Unipol Domus nella sfida contro il Modena. Tra le rivelazioni dello scorso campionato cadetto, è stato tra i giocatori simbolo della promozione in A: muro difensivo, abile in marcatura e nella guida del reparto.

All'alba della stagione 23/24 l'ennesima soddisfazione: il primo gol in rossoblù, realizzato nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Palermo, viatico ideale per cimentarsi con il nuovo palcoscenico della massima serie.

Il Cagliari e Dossena proseguono insieme il proprio cammino: congratulazioni Alberto!