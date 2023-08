Ripresa degli allenamenti

29 ago 2023

Subito in campo per iniziare a preparare il prossimo impegno di campionato: il Cagliari sabato (ore 18.30) sarà a Bologna per l’anticipo della 3ª giornata del campionato di Serie A. La squadra si è ritrovata questo pomeriggio ad Assemini, due i gruppi di lavoro previsti da mister Ranieri e il suo staff.

I calciatori maggiormente impiegati nella gara di lunedì sera hanno svolto scarico in palestra; gli altri hanno cominciato la seduta con delle esercitazioni tecniche di attivazione, accompagnate da dei lavori specifici sul possesso palla ed una partita finale.

Prime corse ad Asseminello per il neo acquisto Mateusz Wieteska. Personalizzato per Pereiro e Desogus; a riposo Pavoletti e Capradossi, alle prese con dei fastidi muscolari rispettivamente alla coscia sinistra e al polpaccio destro.

Domani, mercoledì 30, nuovo allenamento, in programma al mattino.