Luvumbo sino al 2027

29 ago 2023

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo del contratto del calciatore Zito Luvumbo, che ha sottoscritto un nuovo accordo sino al 30 giugno 2027, con opzione di prolungamento a favore del Club per un’ulteriore stagione.

Nato a Luanda, in Angola, il 9 marzo 2002, ha esordito con la Nazionale maggiore del suo Paese appena diciassettenne nella sfida contro il Gambia valida per la qualificazione ai Mondiali in Qatar.

In rossoblù approda nel 2020, e dopo i primi mesi di ambientamento e un prestito al Como in Serie B, utile per apprendere ulteriormente il calcio italiano, diventa tassello fondamentale della Primavera nelle stagioni 20/21 e 21/22 totalizzando 39 presenze e 16 reti. Nella scorsa stagione ha contribuito in modo decisivo alla promozione in Serie A a suon di prestazioni di alto livello condite da assist e gol: memorabile la doppietta decisiva per la rimonta contro il Parma nell'andata della semifinale play-off.

Esterno offensivo in grado di giocare su entrambe le fasce grazie a velocità, estro e dribbling, ha progressivamente migliorato le sue abilità arrivando ad essere utilizzato anche da attaccante puro in posizione più centrale. L'ideale per infiammare il pubblico rossoblù, risorsa preziosa sia per il presente che per il futuro.

Avanti insieme, Zito!