POST GARA 🎙️

29 ago 2023

Al termine della gara contro l'Inter il difensore rossoblù Tommaso Augello ha incontrato i media. Queste le sue parole:

AL LAVORO PER CRESCERE

“L’Inter ha dimostrato di essere una squadra forte, bravi loro. Però soprattutto nel primo tempo abbiamo pagato qualche nostra disattenzione di troppo: avremmo dovuto difenderci meglio, essere più compatti, perdere meno palloni nella nostra metacampo, questi aspetti dobbiamo limitarli. Nel secondo tempo è andata meglio, abbiamo rischiato meno e avuto delle occasioni, a dimostrazione che non è tutto da buttare. Sono comunque tappe del nostro percorso di crescita”.

IMPARARE DAGLI ERRORI

“Quando sono arrivato ho visto subito un grande gruppo, affiatato, ci alleniamo bene in settimana: lo abbiamo dimostrato a Torino, dove abbiamo fatto una buona partita. Siamo una squadra giovane, con tanti esordienti in Serie A. Lo scorso anno il Cagliari era abituato a vincere spesso, ma questo è un altro campionato, un altro livello. Bisogna imparare da partite come questa, ora pensiamo alla prossima, dovremo far bene".

LA NUOVA SFIDA IN ROSSOBLÙ

“Già con il Palermo in Coppa Italia era stato emozionante giocare davanti a questo pubblico bellissimo, anche oggi lo stadio era pieno. Ci sono da pochi mesi, ma mi sembra di essere qui da tempo: mi sono inserito subito molto bene in questo ambiente, anche grazie ai compagni e ad uno staff che già in gran parte conoscevo”.