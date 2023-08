Lella al Venezia

24 ago 2023

Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nunzio Lella che si trasferisce al Venezia a titolo definitivo.

Classe 2000, nato a Santeramo in Colle (Bari), è arrivato a Cagliari nell’estate 2018: dopo un campionato da protagonista con la Primavera, si è trasferito in prestito all’Olbia dove ha avuto l’opportunità di crescere tra i professionisti. Resterà in Gallura per tre stagioni collezionando 100 gare con 7 reti. Rientrato alla base la scorsa stagione, ha realizzato la sua prima rete in rossoblù il 26 dicembre nella vittoria casalinga per 2-0 conto il Cosenza. Ventuno presenze totali, in campo da titolare anche nella storica finale di Bari, chiamato in causa ha sempre risposto presente, dando il suo contributo alla conquista della promozione.

Nel ringraziarlo per gli anni trascorsi insieme, il Club augura a Nunzio le migliori soddisfazioni per il continuo della sua carriera.