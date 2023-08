Altare al Venezia

24 ago 2023

Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giorgio Altare che si trasferisce al Venezia sino al termine della stagione sportiva 2023/24 in prestito con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive.

Classe 1998, cresciuto nelle giovanili del Milan, dopo le esperienze tra i professionisti con Feralpisalò e Olbia, è arrivato al Cagliari nell’estate 2021, facendo il suo esordio il 14 agosto nella vittoria contro il Pisa (3-1) in Coppa Italia. L’8 maggio 2022 ha realizzato la sua prima rete in rossoblù, quella del definivo 2-2 in casa della Salernitana.

Tra gli uomini da cui il Cagliari è ripartito per costruire la pronta risalita in Serie A, con le sue prestazioni Altare ha offerto un prezioso contributo al raggiungimento dell’obiettivo finale, totalizzando la scorsa stagione 26 presenze, tra campionato e playoff, con una rete.

Per il difensore bergamasco inizia ora un nuovo capitolo della carriera: buona stagione, Giorgio