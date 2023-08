La ripresa

23 ago 2023

È iniziata la preparazione alla gara contro l’Inter, in programma lunedì 28 agosto all’Unipol Domus (ore 20.45). La squadra si è ritrovata questo pomeriggio al Centro sportivo, due i gruppi di lavoro che hanno caratterizzato la seduta odierna: i calciatori maggiormente impiegati nel match di Torino hanno svolto un defaticante in palestra; per tutti gli altri esercitazioni sul possesso palla, una partita ed una serie di lavori aerobici. Personalizzato per Gaston Pereiro.

Domani, giovedì 24, lo staff ha fissato una doppia seduta di allenamento.