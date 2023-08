Campagna abbonamenti, il dato finale

22 ago 2023

Si è chiusa l'11 agosto la campagna abbonamenti per la stagione 23/24, aperta l’11 luglio con la prima fase dedicata alla prelazione, seguita poi dalla vendita libera. Un mese all'insegna del fortissimo e contagioso entusiasmo dei tifosi rossoblù, vogliosi di riempire l'Unipol Domus in ogni ordine di posto per il ritorno in Serie A, facendo sentire in tutte le partite una poderosa e determinante spinta.

Sono stati 13.431 i cuori rossoblù che hanno deciso di continuare a supportare il Cagliari in una stagione speciale, nella quale la certezza del costante e appassionato tifo sarà fattore decisivo per tutto il gruppo, in una cornice da ammirare e vivere insieme. Minuto dopo minuto, partita dopo partita.

Agli abbonati per questa stagione, ai fedelissimi va il più sentito ringraziamento da parte del Club.

Ora più che mai, Forza Cagliari!