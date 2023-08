POST GARA 🎙️

21 ago 2023

Azzi al termine di Torino Cagliari

ESORDIO IN SERIE A

“È una enorme gioia dopo il mio percorso di dieci anni qui in Italia. Sono molto contento di come è andata, anche per i ragazzi. È stata una grande emozione, ma ho cercato di essere concentrato e fare quello che ha detto il mister.”

SCELTE TATTICHE

“Il mister ha chiesto di stare stretti quando la palla era dall’altra parte rispetto alla mia fascia, di stare attento nell’uno contro uno e cercare di ripartire soprattutto con i tre davanti che sono molto veloci.”

UN PIZZICO DI RIMPIANTO

“Su alcune palle potevamo essere più lucidi, ci sono state le occasioni per fare gol e si poteva fare meglio. Magari abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio qualche volta, siamo stati un po’ frenetici, ma oggi va bene così. Lavoreremo per migliorare.”

IL PERCORSO CONTINUA

“La fame mi ha portato ad arrivare qui in età matura calcisticamente. Ho fatto di tutto per vivere questo momento, me lo godo e lavoro per fare sempre meglio. Ho ancora fame di crescere, imparare e lottare, proprio come la nostra squadra.”

SUL GRUPPO

“Il mister ci vuole far sentire felici. Noi stiamo sempre insieme e siamo una grande famiglia. Abbiamo creato un gruppo meraviglioso e ognuno da la carica al proprio compagno, è lo spirito migliore per lavorare ogni giorno".

TESTA ALL'INTER

“Cerchiamo di portare questa stessa mentalità in casa e contro una squadra fortissima. Abbiamo un fattore in più che sono i nostri tifosi che ci spingono, questo per noi vale tanto e dovrà essere la nostra forza come in tutti questi mesi”.