SALA STAMPA 🎙️

21 ago 2023

Così Claudio Ranieri dopo Torino-Cagliari.

SQUADRA SOLIDA

"Alleno ragazzi in gamba, un bel mix tra giovani ed esperti. Abbiamo giocato con serenità e sicurezza, dovevamo essere più pungenti là davanti. Non era semplice giocare con questo caldo, si sudava e spendeva tanto, quindi bravi i miei e bravo anche il Torino".

SCELTE TATTICHE

"Ho scelto un certo sistema di gioco con la difesa a tre, posso cambiare spesso anche in corsa perché i ragazzi danno ampie alternative, siamo contenti di essere partiti in questo modo e continuiamo a lavorare verso i nostri obiettivi".

DUTTILITÀ E SACRIFICIO

Tutti si sono sacrificati, li ringrazio perché ho visto che quello che avevamo provato in settimana. Non volevamo farli giocare in semplicità e che la palla arrivasse pulita la davanti, ci siamo riusciti ed era importante essere molto attenti in ogni frangente per evitare che il Torino costruisse con tranquillità. Luvumbo? Mi dà molte soluzioni in attacco, sull'esterno e centralmente. Quando crescerà, lui come tutti gli altri, potremo fare ancora meglio".

LA GARA

"La gara è stata interpretata molto bene, sono contento per la squadra perché ha raccolto quanto seminato in questi giorni, lottando come leoni contro una squadra che si conosce per come interpreta il calcio. Sono moderatamente soddisfatto, andiamo avanti con fiducia. Oggi non dovevamo abbatterci di fronte alle difficoltà, bisognava rispondere con tenacia e voglia colpo su colpo.

ADDIO MAZZONE

"Il ricordo di Carlo Mazzone è bellissimo. Mi ha dato tantissimo, mi ha dato la fascia di capitano a Catanzaro, mi ha spinto sempre a dare tutto e lo ringrazierò per sempre".